ΠΑΣΟΚ: “Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια, καταψηφίσαμε τα μέτρα της Mercosur”

Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για προπαγάνδα “γνωστών κύκλων” στις αιτιάσεις ότι ψήφισε υπέρ των μέτρων της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια. Διακινείται από σκοτεινούς κύκλους ότι δήθεν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ απείχαν από την ψηφοφορία για τα μέτρα της Mercosur», αναφέρει σημειώνοντας ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του στο ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur.

Το κόμμα τις αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «η επίσημη σελίδα του Ευρωκοινουβουλίου τους διαψεύδει» και επισυνάπτει στη σχετική ανακοίνωσή του την επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.