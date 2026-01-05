Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: "Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα – Απλώς κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα"

"Με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσε να παραπλανήσει ότι έλυσε το 70% των αιτημάτων"

ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα – Απλώς κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Για απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σχολιάζει δε ότι η κυβέρνηση απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα.

«Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου. Στη συνέχεια με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το… 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το “γαλάζιο” πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα», αναφέρει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει δε ότι «σήμερα ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη». «Επιβεβαιώνοντας», σημειώνει καταληκτικά, «ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους».

