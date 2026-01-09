ΠΑΣΟΚ: «Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ»

Για «άλλο ένα δείγμα αλαζονείας της ΝΔ» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, σχολιάζοντας ότι «κουνά το δάχτυλο όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στον αγροτικό κόσμο που τελεί υπό ιδιότυπο μνημόνιο μετά το ”γαλάζιο” ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις».

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«”Στη δική μου θητεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όχι μόνο δεν υπήρξε μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε. Ήταν ρυθμισμένα”, τάδε έφη ο Μάκης Βορίδης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση προστάτευσε, κουνά το δάχτυλο όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στον αγροτικό κόσμο που τελεί υπό ιδιότυπο μνημόνιο μετά το ”γαλάζιο” ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις.

Είναι άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της Νέας Δημοκρατίας».