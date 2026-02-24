ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά προκαταρκτική Επιτροπή για Βορίδη – Αυγενάκη

Αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο πόρισμά του για την Εξεταστική Επιτροπή που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην πορισματική έκθεση 148 σελίδων, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία της Εξεταστικής, το κόμμα υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε συνειδητά τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής γενικού χαρακτήρα, αντί της διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης με σαφώς προσδιορισμένο αντικείμενο για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών, όπως αυτές αποτυπώνονται στη σχετική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, η επιλογή αυτή συνιστά καταχρηστική επίκληση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με στόχο την αποτροπή δικαστικού ελέγχου για πρώην κυβερνητικά στελέχη.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη από τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών τους ευθυνών», επισημαίνεται στο πόρισμα, όπου γίνεται λόγος για «θεσμική εκτροπή» που, όπως αναφέρεται, θίγει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Σύμφωνα με τη συνδυαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων –τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις μαρτυρικές καταθέσεις– το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι δύο πρώην υπουργοί φέρονται να παρείχαν συνδρομή σε πράξεις απιστίας που αποδίδονται σε διοικήσεις και διαχειριστές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συνδρομή αυτή, κατά το ΠΑΣΟΚ, συνίσταται:

Στην έγκριση ή ανοχή κατανομών βοσκοτόπων με καταχρηστικό χαρακτήρα.

Στη δημιουργία περιβάλλοντος περιορισμένων ελέγχων.

Στην απομάκρυνση προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι Γρηγόριος Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος.

Σε ενέργειες ή παραλείψεις που αφορούν τη στοχοποίηση υπηρεσιακών παραγόντων.

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει επιπλέον ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε απιστία, ιδίως σε σχέση με καταγγελλόμενες πιέσεις για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολή ενισχύσεων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η στάση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που ενίσχυσαν τους ελέγχους αποδεικνύει ότι η «αδράνεια» δεν ήταν αναγκαστική, αλλά πολιτική επιλογή.

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ κρίνει επιβεβλημένη τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής