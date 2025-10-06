Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός της Γ’ Συνόδου – Ιερώνυμος: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι» (φωτογραφίες)

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου παρουσία του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κάλεσε σε «ενότητα» παρά τις διαφορές οι οποίες όπως είπε «έρχονται και παρέρχονται» καθώς «αυτή την εποχή», «που ο λαός παραπαίει, χρειάζεται να αγωνιστούμε…»

Ο κ. Ιερώνυμος, ολοκληρώνοντας τον αγιασμό και απευθυνόμενος στους 300 βουλευτές είπε χαρακτηριστικά «μαζί με τις ευχές του αγιασμού που ακούσαμε θα θέλαμε ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας να ευχηθούμε σε όλους εσάς όλα τα αγαθά που ακούσαμε γιατί τα έχουμε ανάγκη ειδικά αυτή την εποχή που μας καλεί όλους ενωμένους να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με ενότητα και αγάπη μεταξύ μας. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται. Σας εύχομαι όλοι μαζί να αγωνιστούμε που ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται γι αυτό να αγωνιστούμε ενωμένοι».

Παρόντες στον αγιασμό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απουσίαζαν ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Αρκετά πάντως ήταν και τα κενά βουλευτικά έδρανα κυρίως από τις πτέρυγες της Αντιπολίτευσης.

Στα υπουργικά έδρανα δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως , υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Μετά την λήξη του αγιασμού και της ένταξης της εκλογής των Κοσμητόρων και Γραμματέων της Βουλή, ανακοινώθηκε η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.