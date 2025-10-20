Μπακογιάννης: «Ημερήσια Διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς σοβαρό θέμα για την πόλη»

Για έλλειψη από την Ημερήσια Διάταξη σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Αθήνα, έκανε λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», μίλησε για «μια ημερήσια διάταξη κενής περιεχομένου» και πρόσθεσε: «Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, η δημοτική Αρχή αποφεύγει για ακόμη μία φορά να βρεθεί προ των ευθυνών της και να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα, που αφορούν την πόλη και τους κατοίκους της».

Στη συνέχεια ο κ. Μπακογιάννης είπε: «Αντιλαμβάνομαι ότι σε κάθε απάντηση στα ερωτήματα που θέτουμε, υπάρχει μια υπέρμετρη λανθάνουσα επιθετικότητα. Αν κάποιος τρίτος παρακολουθήσει αυτή τη συνεδρίαση, που δεν έχει κάποια παραταξιακή συνείδηση, θα σκεφτεί πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτή είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Και πιο πολύ επιστρατεύεται για να καλύψει ανασφάλειες, αδυναμίες και κενά, παρά για να έχουμε ουσιαστικές τοποθετήσεις, που μπορούν να προχωρήσουν τη συζήτηση μπροστά».

Αναφέρθηκε ακόμη στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, κάνοντας λόγο για «συνειδητή εκμετάλλευση του μνημείου» και απευθυνόμενος στον κ. Δούκα είπε: «Εσείς προαναγγείλατε την αυριανή ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι θα φυλακίζονται. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό. Θα μου πείτε, πριν από μερικές μέρες προαναγγείλατε τα τανκς, που θα κατέβουν στην πλατεία Συντάγματος. Είναι προφανές ότι με αυτή τη σοβαρότητα αντιλαμβάνεστε το θέμα. Μα θα μου επιτρέψετε να μην παρακολουθήσω αυτή την πορεία».

Στη συνεδρίαση υπήρξαν διαξιφισμοί για το Γηροκομείο Αθηνών και ο κ. Μπακογιάννης τοποθετήθηκε λέγοντας αρχικά: «Κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, είχε προχωρήσει ένα μεγάλο σχέδιο εξυγίανσης του Γηροκομείου». Και συνέχισε: «Έχουμε κατά τεκμήριο μια απολύτως επιτυχημένη διοίκηση κι ένα απολύτως επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης. Όλοι μας, τουλάχιστον όσοι ήμασταν στην προηγούμενη θητεία, έχουμε ένα μερίδιο αυτής της σημαντικής επιτυχίας. Αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι ότι προφανώς επειδή η δημοτική Αρχή ήθελε να προκαλέσει την αλλαγή της διοίκησης, δημιούργησε τεχνητά κρίση ρευστότητας, με αποτέλεσμα να μην υιοθετεί τις προτάσεις της διοίκησης του Γηροκομείου, σε σημείο που αυτή αναγκάστηκε να στραφεί ακόμα και νομικά ενάντια στον δήμο, για να προστατέψει τα συμφέροντα του Γηροκομείου. Και έτσι φτάσαμε στο απροχώρητο. Αν θέλετε τώρα εσείς να θεωρήσετε ότι όλο αυτό είναι μια πολιτική συνωμοσία εναντίον του δήμου, ας το κάνετε. Καλύτερα όμως να δείτε την πραγματικότητα. Κανείς από εμάς που είμαστε φύσει και θέσει αυτοδιοικητικοί, δεν θέλει να αδυνατίσει με οποιονδήποτε τρόπο ένας δήμος ή η Αυτοδιοίκηση. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σας».

Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στον επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» Κώστα Ζαχαριάδη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο κ. Ζαχαριάδης, λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου του κ. Τσίπρα, του κ. Φάμελλου και του κ. Δούκα μαζί».