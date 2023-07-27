Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Θρηνούμε 4 συμπολίτες μας – Αμείλικτος ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης με τους εμπρηστές

Αυστηρή προειδοποίηση για όσους προκαλούν εμπρησμό έστειλε σήμερα (27.7.2023) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας πως «θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης θα είναι αμείλικτος».

«Οι μέρες κυρία Πρόεδρε είναι δύσκολες και πολύ στενάχωρες καθώς θρηνούμε τέσσερις συμπολίτες μας, τους δύο χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στον πόλεμο κατά της πυρκαγιάς και δυο συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λαίλαπα», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το βλέπουμε και σε όλη τη Μεσόγειο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας επηρεάζει όλους πιο έντονα ίσως και από ό,τι οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η χώρα μας οφείλει να κάνει πολύ περισσότερα βήματα από αυτά που ενδεχομένως είχε σχεδιάσει προκειμένου να είναι έτοιμη να μετριάσει όσο είναι αυτό εφικτό τις επιπτώσεις από μία πραγματικότητα που ήδη αισθανόμαστε», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το κράτος ότι ήταν απών, αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κάνω έκκληση στους πολίτες να εφαρμόζουν τους κανόνες κοινής λογικής. Αν πρόκειται για δόλο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πέλεκυς της δικαιοσύνης θα είναι αμείλικτος», τόνισε.

