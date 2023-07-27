Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Ιουλίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελεήμονας, Παντελής, Παντέλος, Παντελάκης, Παντελίνα, Παντελίτσα και Παντελεούσα.

