Μητσοτάκης για ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Διαδικασία που απαιτούσε δύο ημέρες δουλειά, γίνεται σε δέκα λεπτά

Θέση για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο πήρε με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε φαίνεται η συζήτηση που έχει κατά την επίσκεψη σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, με τον ίδιο να τονίζει ότι πλέον διαδικασία που απαιτούσε δύο ημέρες δουλειά, γίνεται σε δέκα λεπτά.

«Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια» ανέφερε ο πρωθυπουργός.