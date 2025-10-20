Μάριος Θεμιστοκλέους: “Τα έργα στο ΕΣΥ αφορούν τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές”

«Ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα συνεχιστεί και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν» δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα iefimerida.gr, αναφερόμενος στα εγκαίνια πριν από λίγες ημέρες, της Ογκολογικής Μονάδας και του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικόν στο νοσοκομείο «Αττικόν».

«Επιλέγω την πατριωτική πρόοδο από τη μίζερη στασιμότητα» σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους τονίζοντας: «Τα έργα στο ΕΣΥ αφορούν τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι για πρώτη φορά από τη σύστασή του το ΕΣΥ υλοποιεί ένα τόσο ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης: «Έχουμε το περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διέθετε ποτέ η χώρα – 10% περισσότερους γιατρούς και 8% περισσότερους νοσηλευτές», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ κατά 120% στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και 74% συνολικά στον τομέα της Υγείας – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 στα 7,1 δισ. ευρώ σήμερα».

Για την αξιολόγηση που εφαρμόζεται με τη χρήση SMS, o κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «βασικός χρηματοδότης του ΕΣΥ είναι ο Έλληνας πολίτης άρα, είναι εκείνος που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο» και ανέφερε ότι «το 75% των ασθενών χαρακτηρίζει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή και το 93% έχει βρει το γιατρό της ειδικότητας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο διάλογος με τους ασθενείς έχει αξία βοηθώντας μας να εντοπίσουμε προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε παθογένειες, ώστε να γίνουμε καλύτεροι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, επισημαίνοντας ότι «το ΕΣΥ της νέας εποχής έχει στο επίκεντρο τον ασθενή». Όπως εξήγησε, όλα τα ραντεβού πλέον κλείνονται δωρεάν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής myHealth app και της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, με τα διαθέσιμα ραντεβού να έχουν υπερδιπλασιαστεί, από 4 σε 10 εκατομμύρια.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε: «Δεν μπορούμε άλλο να επενδύουμε μόνο σε διαμαρτυρίες και να χάνουμε ευκαιρίες. Το “όχι σε όλα” που υιοθετούν ορισμένοι, δεν υποδηλώνει μόνο ασυμφωνία με το σήμερα. Καταδεικνύει, κυρίως, αδιαφορία για το αύριο. Το ΕΣΥ είμαστε όλοι “εμείς”. Και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά».