Μαρινάκης για τον βανδαλισμό τρακτέρ: “Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες – Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν”

Το περιστατικό που σημειώθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου βανδάλισαν τα τρακτέρ δύο αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες» και κάλεσε όλα τα κόμματα να τις καταδικάσουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».