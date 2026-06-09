Live η ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!»

Ομιλία στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση, η οποία φέρει τον τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», θα φιλοξενηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Εκεί παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος.