Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στον Alpha το Σάββατο 17/1

Συνέντευξη στον Alpha αναμένεται να δώσει το Σάββατο 17/1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 10.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και στον δημοσιογράφο Νίκο Μάνεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στο Μαρούσι.