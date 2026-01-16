Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στον Alpha το Σάββατο 17/1

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στον Alpha το Σάββατο 17/1
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνέντευξη στον Alpha αναμένεται να δώσει το Σάββατο 17/1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 10.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και στον δημοσιογράφο Νίκο Μάνεση.

Στη συνέχεια, στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στο Μαρούσι.

