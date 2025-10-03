Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Στην Αμοργό αναμένεται να βρεθεί το Σαββατοκύριακο 4-5/10 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής 3/10.
Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Δημαρχείο Αμοργού.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμοργού.
Την Κυριακή στις 10.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».
