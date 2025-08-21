Κουτσούμπας και Φάμελλος: Απαιτούν να σταματήσει η συνεργασία με το Ισραήλ και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, κατά την επικοινωνία του με τον Σωκράτη Φάμελλο, τόνισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της λαϊκής κινητοποίησης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και απαίτησε από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ. Στηλίτευσε το «κτηνώδες σχέδιο» του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας και την γενοκτονία των Παλαιστινίων, ζητώντας την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Επιπλέον, η κοινή δήλωση των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, παραμένει επίκαιρη και υπογραμμίζει την ανάγκη για διεθνή πίεση και δράση υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης στη Μέση Ανατολή.

Το ΚΚΕ εντείνει τις προσπάθειες για να στηριχτεί ο Παλαιστινιακός λαός και να σταματήσει η υποστήριξη του Ισραήλ από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ καλεί τη διεθνή κοινότητα να δράσει για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.