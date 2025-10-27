Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κέρκυρας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων στο Παλαιό Φρούριο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στην Κέρκυρα, σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κέρκυρας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που στεγάζονται στο Παλαιό Φρούριο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν, επίσης, το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Λουίζα Ράζου και ο γραμματέας της ΤΕ Κέρκυρας του ΚΚΕ, Γιάννης Μπορμπότης.

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κέρκυρας τον κ. Κουτσούμπα υποδέχτηκε η διευθύντρια Αικατερίνη-Σοφία Πανταζή, η οποία τον ξενάγησε στους χώρους όπου φυλάσσονται, συντηρούνται και ψηφιοποιούνται τα Αρχεία, καθώς και στην έκθεση αρχειακών τεκμηρίων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ιταλική και γερμανική Κατοχή και σε έκθεση με τεκμήρια από το προσωπικό αρχείο του Κερκυραίου αντιστασιακού Βασίλη Άνθη.

Η διευθύντρια προσέφερε στον κ. Κουτσούμπα δύο εκδόσεις των Γενικών Αρχείων, μία για την Επτάνησο Πολιτεία και μια έκδοση ιστορικής πηγής για τις Πρεσβείες στην Ενετοκρατούμενη Κέρκυρα.

Στη συνέχεια, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ συναντήθηκε με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Διαμάντω Ρηγάκου, η οποία τον ξενάγησε σε μέρη του Παλαιού Φρουρίου.

Η κ. Ρηγάκου προσέφερε στον κ. Κουτσούμπα δύο εκδόσεις από τα δύο μουσεία που ανήκουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, μία από το Βυζαντινό Μουσείο Αντιβουνιώτισσας και μία για τις αρχαιότητες της Κέρκυρας.

Στη συνέχεια, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και ξενάγηση εδώ, στο Παλαιό Φρούριο, με την επικεφαλής, τη διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Ένας σημαντικός χώρος που χρειάζεται να τον επισκέπτονται οι νέοι και οι νέες, θα έλεγα, ιδιαίτερα της πατρίδας μας, φυσικά όλος ο ελληνικός λαός, γιατί η ιστορική μνήμη είναι αυτή που κρατά ζωντανή και την ίδια την πραγματικότητα και κυρίως φωτίζει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για τα επόμενα χρόνια.

Και από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι χρειάζεται και το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν και με περισσότερη χρηματοδότηση και τις αρχαιότητες εδώ της Κέρκυρας, όπως επίσης και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και με πρόσληψη προσωπικού, και εξειδικευμένου και απλού προσωπικού, γιατί τα χρειαζόμαστε είναι η ιστορία μας, είναι το μέλλον».