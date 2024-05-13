Κυριάκος Πιερρακάκης: Επισκέφτηκε το Οροπέδιο Λασιθίου

Περιοδεία πραγματοποιεί, σήμερα Δευτέρα, στο Λασίθι, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, επισκέφθηκε το Πρότυπο ΕΠΑΛ και το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης Λασιθίου. «Οι μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της χρηματοδότησης αντανακλούν την πίστη μας ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει πρώτη και αξιόπιστη επιλογή για πολλούς νέους μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο πρόγραμμα του υπουργού περιλαμβάνονται επισκέψεις στο Οροπέδιο Λασιθίου, την Ελούντα και τον ‘Αγιο Νικόλαο. Μαζί του, είναι και ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς η περιοδεία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Η παρουσία του κ. Πιερρακάκη στο Λασίθι θα ολοκληρωθεί με τη συνεδρίαση της διευρυμένης Νομαρχιακής Συνέλευσης των μελών της ΝΔ στον Άγιο Νικόλαο.

