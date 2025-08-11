Κατσαφαδός: «Διασφαλίζουμε ότι κανένας πληγέντας δεν θα μείνει χωρίς στήριξη»

Σύσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα (11/08), ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κύριος Κώστας Κατσαφάδος, με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κύριο Δημήτρη Λουκά, και τον Δήμαρχο Σαρωνικού, κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου, καθώς και με εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και της Περιφέρειας, με αντικείμενο το σχέδιο αποζημίωσης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο κύριος Κατσαφαδός μετά την συνάντηση δήλωσε: «Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και τον Δήμαρχο Σαρωνικού, ζήτησα όλες οι διαδικασίες να κινηθούν με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό. Υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων και συμφωνήσαμε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων.

Ειδικότερα, αναδείχθηκαν τρία βασικά σημεία αναφοράς:

Ταχύτητα και συνέπεια στη συλλογή των στοιχείων των πληγέντων από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων στις κρατικές υπηρεσίες. Άμεση υποστήριξη από τη ΓΔΕΑΚ, μέσω της παρουσίας υπαλλήλων μας στους δύο δήμους, οι οποίοι καθοδηγούν και συντονίζουν τις διαδικασίες καταγραφής.

Με αυτό το συντονισμένο πλαίσιο ενεργειών, διασφαλίζουμε ότι κανένας πληγέντας δεν θα μείνει χωρίς στήριξη και καμία μέρα δεν θα πάει χαμένη».