Καταγγελία του Κώστα Μπάρκα για απειλή από τη Ραλλία Χρηστίδου – «Θα σου σπάσω τα μούτρα»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από την πρώην σύντροφο του και νυν ανεξάρτητη βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ραλλία Χρηστίδου αφού ολοκλήρωσε την παρέμβασή της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις κρίσιμες οντότητες, κατέβηκε από το βήμα, πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων που καθόταν και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα». Ο κ. Μπάρκας υποστηρίζει ότι αιφνιδιάστηκε από το περιστατικό και ψέλλισε «Ορίστε;».

Ο βουλευτής μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε ότι δέχθηκε «απρόκλητη επίθεση» χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα με την ανεξάρτητη βουλευτή. Ο κ. Μπάρκας εκτίμησε ότι μάλλον η κ. Χριστίδου παρεξήγησε ένα χαμόγελο που έκανε ο ίδιος για ένα σχόλιο που δέχθηκε από τον συνάδελφο του από το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει το περιστατικό, το οποίο δεν έχει καταγραφεί από τις κάμερες, ενώ στην Ολομέλεια διακρίνεται μια ανησυχία με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να παρακαλεί για ησυχία.

Ραλλία Χρηστίδου: «Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ»

Η Ραλλία Χρηστίδου δίνει μία διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό. Η ανεξάρτητη βουλευτής μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε: «Την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, ο κ. Μπάρκας ενοχλήθηκε! Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ». Έπειτα σχολίασε τον κ. Μπάρκα και πρόσθεσε ότι: «και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο».