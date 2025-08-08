Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος για τον νεκρό ηλικιωμένο στη φωτιά στην Ανατολική Αττική: Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Καραμέρος για τον νεκρό ηλικιωμένο στη φωτιά στην Ανατολική Αττική: Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Καραμέρος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στην Κερατέα.

«Ένας νεκρός συμπολίτης μας από την φωτιά στην Κερατέα, την πολλοστή φέτος στην Ανατολική Αττική. Εκφράζουμε την θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του, την συμπαράστασή μας σε όσους είδαν τις περιουσίες τους πάλι να καταστρέφονται και καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στο πεδίο σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια» αναφέρει σε ανάρτησή του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

