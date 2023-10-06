O Κώστας Μπακογιάννης έστειλε το δικό του μήνυμα από την πλατεία Δικαιοσύνης στην Σανταρόζα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

«Η Αθήνα ολόκληρη είναι μια πόλη σε μετάβαση, μια πόλη που εξελίσσεται, ανελίσσεται. Εμείς την αλλάζουμε. Γι’ αυτό επιλέξαμε να συγκεντρωθούμε εδώ. Στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Στον σκληρό πυρήνα των αλλαγών. Αυτή η πλατεία είναι μια πύλη, ένα πέρασμα, από το χθες στο αύριο, από το παρελθόν στο μέλλον. Απόψε, όλες κι όλοι μαζί, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η Αθήνα βγαίνει ξανά στο φως», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.

«Η Αθήνα για εμένα δεν είναι σκαλοπάτι – συνέχισε ο δήμαρχος Αθηναίων. Ούτε στάση σε κάποια διαδρομή. Δεν είναι πόρτα. Ούτε πρόβα, ούτε τρίτη κάλπη. Είναι προορισμός. Είναι οι πραγματικές ζωές πραγματικών ανθρώπων. Είναι οι προκλήσεις, τα προβλήματα. Οι φόβοι, οι αγωνίες, οι ελπίδες, τα όνειρα, οι προσδοκίες. Είναι η καθημερινότητα. Είναι όλα αυτά που μοιραζόμαστε. Όπως ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι αυτά που μας αποξένωναν, όλα εκείνα που τώρα σιγά-σιγά μας ενώνουν ξανά. Κρίκο-κρίκο φτιάχνουμε την ανθρώπινή μας αλυσίδα. Γιατί για την Αθήνα δουλεύουμε. Γιατί στην Αθήνα ζούμε. Γιατί για την Αθήνα ψηφίζουμε. Και η Αθήνα έχει ανάγκη από μια καθαρή εντολή: Να συνεχίσει στη νέα πορεία που χαράξαμε».

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο έργο της θητείας του από το 2019, κάνοντας λόγο για μια «πρωτεύουσα τραυματισμένη από μια μακρά κι επίπονη κρίση», όταν ανέλαβε τη δημοτική Αρχή. «Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Είχαμε πρόγραμμα, είχαμε σχέδιο και ήμασταν αποφασισμένοι να δουλέψουμε. Ασφαλώς είμαστε περήφανοι για τα πολιτικά και ιδεολογικά μας ‘πιστεύω’, όμως στεκόμαστε υπεράνω κομμάτων, χρωμάτων, παρατάξεων και εγωισμών. Για αυτό ενώνουμε υποψήφιους, που το 2019 ήταν σε τέσσερις διαφορετικές παρατάξεις».

Στη συνέχεια μίλησε για το πρόγραμμα της δημοτικής παράταξής του, το οποίο χαρακτήρισε «τεκμηριωμένο, κοστολογημένο, φιλόδοξο αλλά και εφαρμόσιμο, με στόχους για το πώς θα κάνουμε την πόλη μας, πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική, πιο ανθεκτική, πιο φιλική, πιο ανθρώπινη, πιο ευρωπαϊκή». Προέτρεψε δε, το ακροατήριό του, «με σχέδιο να ολοκληρώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Να κλείσουμε τις πληγές που ήδη άρχισαν να επουλώνονται. Από τα πεζοδρόμια και τα κενά κτίρια, μέχρι το πράσινο, το οξυγόνο που τόσο μας λείπει. Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, όπως ο υπερτουρισμός και η κλιματική κρίση, που δοκιμάζουν τις υποδομές της πόλης μας. Να αρχίσουμε τον σχεδιασμό για την πόλη των νέων, να τους φέρουμε πίσω, να τις φέρουμε πίσω. Να έχουν τους χώρους τους. Είμαστε εδώ, για μια Αθήνα σύγχρονη, ασφαλή, υγιή, αισιόδοξη».

Στο τέλος, ζήτησε την εμπιστοσύνη των δημοτών «για μια Αθήνα ασφαλή, ανοιχτή, φιλελεύθερη, περήφανη, ευρωπαϊκή, αλλά και λαϊκή» – και κατέληξε: «Την Κυριακή δώστε μου τη δύναμη και η δύναμή σας θα είναι δύναμή μου. Την Κυριακή οι εκλογές να γίνουν η γιορτή της Αθήνας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

