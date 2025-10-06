Γεωργιάδης: “Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε την υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς”

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παραχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και για τα πρώτα στατιστικά από το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ραντεβού – τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή «1566», την εφαρμογή «myHealthApp» και την ψηφιακή πλατφόρμα «finddoctors.gov.gr».

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα, ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες, ενώ το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Γιάννης Καραγιάννης.

Στο πρώτο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 14.8885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές, ενώ η συνολική βαθμολογία αγγίζει το 4,04 με άριστα το 5. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, η επάρκεια του εξοπλισμού και του ιατρικού προσωπικού αξιολογείται θετικά από το 92% των ασθενών, η λήψη κατανοητών οδηγιών κατά το εξιτήριο από το 90%, ενώ η εμπιστοσύνη προς τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό φτάνει το 84% και 80% αντίστοιχα. Παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, δεδομένου ότι εντοπίζονται και τομείς που χρήζουν ενίσχυσης, όπως η καθαριότητα (69%), η αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού (61%), η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων (62%) και η ποιότητα του φαγητού (48%).

Στο δεύτερο μέρος της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα στατιστικά των ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566», του «myHealthApp» και της ιστοσελίδας «finddoctors.gov.gr». Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, κλείστηκαν συνολικά 200 χιλιάδες ραντεβού πολιτών με ιατρούς σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 133 χιλιάδες μέσω του «MyHealth App» και του «finddoctors.gov.gr» και 67.000 ραντεβού μέσω της νέας γραμμής του Υπουργείου Υγείας «1566».

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σας καλέσαμε σήμερα τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να παρουσιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία δύο μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε εφαρμόσει στην υγεία με την ΗΔΙΚΑ, που είναι ο φορέας ο οποίος υλοποιεί τις ψηφιακές μας επιθυμίες και ανάγκες, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.

Τους τελευταίους μήνες, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε την υγεία στην Ελλάδα είναι συνεχείς. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Μόνο τις 5 πρώτες μέρες που ξεκίνησε ο νέος τρόπος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έχουν κλειστεί περισσότερα από 200.000 ραντεβού. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που βρίσκει τεράστια απήχηση στους ίδιους τους ενδιαφερομένους και αποδεικνύει ότι καλύψαμε ένα πραγματικό κενό. Είμαι πολύ περήφανος που γίνεται επί της δικής μου θητείας, της Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Μάριου Θεμιστοκλέους και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Παράλληλα, έχουμε το 2ο ψηφιακό μας εργαλείο που είναι το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Ήδη περίπου 15.000 συμπολίτες μας που έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έχουν πάρει εξιτήριο, έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια ως προς την εμπειρία τους για τη νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία. Το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης δείχνει, ως προς τη γενική εικόνα του ΕΣΥ, ένα τελείως διαφορετικό ΕΣΥ από αυτό που συνήθως παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί».

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τον φορέα μας την ΗΔΙΚΑ και την Κοινωνία της Πληροφορίας αξιοποιούμε την τεχνολογία φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας. Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος υγείας και να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Το «Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ» και το νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω του «MyHealth App», του «finddoctors.gov.gr» και του «1566» αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Πρόκειται για στοχευμένα έργα, με πολλαπλασιαστικό όφελος για τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των ψηφιακών λύσεων μας γεμίζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για όσα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Η ψηφιακή μετάβαση της υγείας γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με ταχύτητα, συνέπεια και σχέδιο για ένα αποτελεσματικό ψηφιακό σύστημα Υγείας που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Υλοποιούνται έργα που απλοποιούν τη ζωή των πολιτών και κάνουν την πρόσβαση στην υγεία ευκολότερη. Το κομμάτι των ψηφιακών ραντεβού και το 1566 κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μία προσπάθεια σε εξέλιξη με την ΗΔΙΚΑ σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, και αν δεν είχαμε τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα — να μπορεί δηλαδή εύκολα ο πολίτης με ένα sms να κάνει τις εξετάσεις του. Μιλάμε για μία διυπουργική συνεργασία που ουσιαστικά συνδιαμορφώνει πολιτικές, και ευχαριστώ όλους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από την ΗΔΙΚΑ».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Η επαφή των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται καθημερινά μέσα από τα εξωτερικά και τα επείγοντα ιατρεία. Τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές και στους δύο αυτούς τομείς, με στόχο ένα σύστημα πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Παράλληλα, με την καθιέρωση της αξιολόγησης από τους ίδιους τους ασθενείς, αποδεικνύουμε ότι τα νοσοκομεία μας δεν φοβούνται να μετρηθούν και να βελτιωθούν, υπηρετώντας με διαφάνεια και σεβασμό τον πολίτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ειδικοτήτων, για τις οποίες στο παρελθόν ο πολίτης χρειαζόταν πολλούς μήνες για να βρει ραντεβού, δείχνουν ότι σήμερα, με το νέο σύστημα, μπορεί να εξασφαλίσει ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γεγονός που καθιστά την νέα πραγματικότητα πιο προσβάσιμη και φιλική».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη δήλωσε:

«Από τις 14 Ιουλίου 2025 τέθηκε σε λειτουργία το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Εσωτερικού Ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Με το νέο αυτό εργαλείο, το Υπουργείο Υγείας διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο μέσο διοίκησης και λήψης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει την πολυεπίπεδη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων. Παράλληλα, καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση διαχρονικών συγκρίσεων, καθώς και συγκρίσεων μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, νοσοκομείων και κλινικών, σε όλες τις πτυχές της ποιότητας που έχουν σημασία για τον ίδιο τον ασθενή. Στόχος είναι η στοχευμένη βελτίωση των υπηρεσιών και ο επανασχεδιασμός πολιτικών, όπου αυτό απαιτείται.

Καθοριστικής σημασίας είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, καλούνται και από αυτό το βήμα όσες και όσοι λαμβάνουν SMS με το ερωτηματολόγιο, να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να το συμπληρώσουν, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, εντός του Οκτωβρίου θα αποσταλεί υποστηρικτικό ενημερωτικό υλικό σε όλα τα νοσοκομεία, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του προσωπικού. Για πρώτη φορά, η φωνή των ασθενών αποκτά πραγματική δύναμη. Η εμπειρία τους καθοδηγεί την αλλαγή και χτίζει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που ακούει, μαθαίνει και βελτιώνεται καθημερινά».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Νίκη Τσούμα δήλωσε:

«Εμείς όλα αυτά τα χρόνια ζούμε πραγματικά την ουσία της χρήσης της πληροφορικής στον τομέα τον επιχειρησιακό για τον οποίον εργαζόμαστε. Αυτό που ζούμε δηλαδή είναι ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον φορέα, ο οποίος χρησιμοποιεί τα συστήματα που για εκείνον αναπτύσσουμε και το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι χτίζουμε συστήματα, τα βελτιώνουμε, τα βελτιστοποιούμε και πάνω στις υποδομές των αρχικών συστημάτων συνεχώς χτίζουμε νέα πράγματα. Έχουμε πια δημιουργήσει εκείνη την τεχνική και πληροφοριακή υποδομή και εμπειρία, ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιούμε και συνεχώς να δίνουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες».

Ο Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες δήλωσε:

«Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος χαιρετίζει τα δύο θέματα που παρουσιάζονται σήμερα, τα οποία έρχονται ακριβώς να εναρμονιστούνε με αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι ήθελε ένα ανθρωποκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όντως αυτά τα δύο πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά που είναι ανησυχητικά καλά. Δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να ζηλέψουν ορισμένες χώρες δεξιά και αριστερά. Αν δεν κάνω λάθος, ένα 20% απαντάει στην αξιολόγηση, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, ιδανικό θα είναι φυσικά να αυξηθεί. Είναι σημαντικό ότι πλέον έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας».

Ακολουθούν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

Ερώτηση δημοσιογράφου: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μας είπατε για 79.000 sms τα οποία εστάλησαν σε αντίστοιχα εξιτήρια. Το σύνολο των εξιτηρίων την ίδια περίοδο πόσο ήταν; Αν υποθέσουμε ότι αυτά είναι πάνω από 400.000 αυτές τις 70 μέρες, οι 79.000 είναι μικρό δείγμα, είναι το 1/5. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί ώστε να μην έχουν λάβει sms;

Άδωνις Γεωργιάδης: Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και αυτόματη. Όποιοι πληρούν τα κριτήρια απ’ όσους λαμβάνουν εξιτήριο, παίρνουν αυτόματα μήνυμα. Άρα, όσοι έχουν άυλη συνταγογράφηση και έχουν έστω μία μέρα νοσηλείας, όχι σε παιδιατρικά, όχι σε ψυχιατρικά, όχι σε ογκολογικά λαμβάνουν το sms.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Μήπως μένουν πάρα πολλοί απ’ έξω;

Άδωνις Γεωργιάδης: Μιλάμε για το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας, πλην ογκολογικών, ψυχιατρικών και παιδιατρικών. Για όλα τα άλλα νοσοκομεία έχουμε απαντήσεις. Εμείς τον Ιανουάριο, θα πάρουμε και θα σας δείξουμε ανά νοσοκομείο τις απαντήσεις. Αλλά και εμείς περιμένουμε να αυξηθεί το δείγμα ανά νοσοκομείο, ακριβώς για να μην αδικήσουμε κάποιον.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Γιατί είναι χαμηλότερα τα ποσοστά αποστολών sms στη 2η ΥΠΕ για παράδειγμα, που είδαμε ότι είναι πιο κάτω; Και γιατί συγκρίνετε Αττική με Θεσσαλονίκη και όχι ας πούμε Αττική με κάποια Περιφέρεια που ίσως θεωρητικά θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλες οι διαφορές.

Λίλιαν Βιλδιρίδη: Τα απεσταλμένα sms είναι με βάση τα εξιτήρια. Είναι μία προτυποποιημένη διαδικασία. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που ελέγχεται από εμάς. Είναι το ποσοστό συμμετοχής ανά υγειονομική Περιφέρεια. Στο επιχείρημα ότι βλέπουμε εάν υπάρχουν ανισότητες στην παροχή φροντίδας στη χώρα, σας δείξαμε κάποιο παράδειγμα. Όπως και οι κλινικές ήταν ενδεικτικές, αλλά αναλυτικά θα τα παρουσιάσουμε σε ένα δεύτερο χρόνο.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνει έρευνες. Αποτυπώνει μία πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα ξέρει τι συμβαίνει στα νοσοκομεία επίσημα. Το Υπουργείο Υγείας έρχεται και λέει “πείτε μας ως ασθενείς που έχουμε πρόβλημα, στη σίτιση, στην καθαριότητα, στο συντονισμό μεταξύ των τμημάτων;”. Ερχόμαστε λοιπόν μόνοι μας να δούμε που πάσχουμε, για να αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για βελτίωση και μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα και τους Διοικητές. Αυτά τα εργαλεία δεν υπήρχανε ποτέ στη χώρα για να τα συγκεντρώνεις συστηματικά με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες να ανταποκριθούν ακόμα περισσότερο, διότι όσες περισσότερες ανατροφοδοτήσεις έχουμε κι εμείς, τόσο καλύτερα μπορούμε να ξέρουμε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εμείς επιδιώκουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στο δείγμα. Καλούμε τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο να απαντάνε. Εγώ ιδανικά θέλω το 100% να απαντάει. Ο στόχος όλων μας είναι να αυξηθεί το δείγμα. Δεν τα θεωρώ διθυραμβικά καλά τα αποτελέσματα, θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Εδώ μιλάμε για υγεία. Έστω και ένας να έχει παράπονο και ένας να μην έχει πάει καλά, για μένα είναι πρόβλημα. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει ο ένας. Ο στόχος μας εδώ θα ήταν να πάμε στο 100%. Είμαστε πολύ καλύτερα από την εικόνα του χάους που παρουσιάζεται συχνά για το ΕΣΥ, αλλά έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι υπάρχουν 18 νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα για να απενταχθούν τα έργα τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό θα κριθεί μέσα στον Οκτώβριο. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό και αν ισχύει.

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Υπουργείο Υγείας δεν πρόκειται να χάσει πόρους και θα έχει πολύ μεγαλύτερη απορρόφηση από αυτή που του αναλογεί. Το ’24 ξεπεράσαμε κατά 70% τον στόχο που μας είχε τεθεί για την απορρόφηση. Φετος θα έχουμε απορροφήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου περίπου 650 εκατομμύρια. Δηλαδή 150 εκατομμύρια πάνω από το στόχο του ’25. Και το 2026 θα έχουμε απορροφήσει το σύνολο των πόρων που αναλογεί στο Υπουργείο Υγείας. Τα σχετικά δηλαδή δημοσιεύματα που παρουσίαζαν ως τετελεσμένο μια ανησυχία, η ανησυχία θεραπεύτηκε στη σχετική συζήτηση. Κυρίως ανησυχούσε η διαδικασία που θα αποδείξουμε την περάτωση των έργων. Συμφωνήσαμε τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τη βάση του 50% αλλά χαμηλά. Ένας από αυτούς είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα προχωρήσετε σε κάποιες βελτιώσεις στη σίτιση, καθαριότητα και πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού; Και δεύτερον, υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο για τα ραντεβού; Ναι, είναι εύκολο να κλείσουμε ραντεβού αλλά σε πόσο διάστημα κλείνουμε πλέον, σε τρεις μήνες, σε δύο μήνες;

Άδωνις Γεωργιάδης: Για τα ραντεβού κάναμε δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι το κάναμε πιο εύκολο και δεύτερον, προσθέσαμε 7 εκατομμύρια επιπλέον ραντεβού. Σήμερα που μιλάμε είναι πολύ γρήγορα τα ραντεβού. Δηλαδή όλοι έχουν κλείσει μέσα στον Οκτώβριο ραντεβού, και οι 200.000 είναι εντός μηνός. Όμως εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Πράγματι σε κάποιο νοσοκομείο για κάποια ειδικότητα μπορεί να σου πάρει και παραπάνω. Τι όμως συνέβη; Από εκεί που περίμενες, παραδείγματος χάριν, για να βρεις γαστρεντερολόγο στο Αγρίνιο τρεις μήνες, τώρα βρίσκεις μέσα στο μήνα. Άρα, έχουμε κάνει και ευκολότερη τη διαδικασία και μικρότερο το χρόνο. Ως προς την πρώτη ερώτηση, βελτιώσεις βεβαίως και έχουν γίνει. Όλο το εργαλείο υπάρχει για να βελτιωνόμαστε. Παραδείγματος χάριν, στην αρχική εκδοχή τον Αύγουστο υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ως προς την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο. Το πήραμε αυτό το στοιχείο, προσθέσαμε στο «1566» υπηρεσία που τους ενημερώνουμε για το ποια είναι τα δικαιώματά τους αφού φύγουν από το νοσοκομείο. Αυτό το προσθέσαμε στο «1566» ως υπηρεσία γιατί μας το είπαν οι ασθενείς ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το εργαλείο. Εκεί που βλέπουμε τη σίτιση χαμηλά, θα παρεμβαίνουμε. Για τους νοσηλευτές, όποιον νοσηλευτή ξέρετε που θέλει να προσληφθεί τον προσλαμβάνουμε αμέσως.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Εάν βρείτε νοσοκομείο το οποίο υπάρχει όντως πρόβλημα για αρκετό διάστημα, εκεί τι παρεμβάσεις θα γίνουν και αν θα υπάρχουν και συνέπειες και για τους διοικητές;

Άδωνις Γεωργιάδης: Με το νέο νόμο οι διοικητές αξιολογούνται και στα δύο χρόνια, αν η αξιολόγησή τους είναι κακή φεύγουν. Μέσα, λοιπόν, στην αξιολόγηση έχουμε προσθέσει το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή πια τους διοικητές δεν τους αξιολογεί μόνο ο Υπουργός, τους αξιολογούν και οι ασθενείς τους. Δίνουμε στους ασθενείς τη δύναμη να αξιολογούν τον διοικητή του κάθε νοσοκομείου. Αυτή είναι η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης.