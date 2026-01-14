Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Γεωργιάδης: Το Ωνάσειο διαθέτει πλέον υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς και ψυχρής στατικής συντήρησης καρδιακών μοσχευμάτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την παραλαβή μιας υπερσύγχρονης συσκευής μεταφοράς και ψυχρής στατικής συντήρησης καρδιακών μοσχευμάτων από το Ωνάσειο Νοσοκομείο έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το Ωνάσειο Νοσοκομείο διαθέτει πλέον υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς και ψυχρής στατικής συντήρησης καρδιακών μοσχευμάτων, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των μεταμοσχεύσεων καρδιάς.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ωνασείου Νοσοκομείου, Καθηγητή Ιωάννη Μπολέτη, καθώς και σε όλη την επιστημονική και διοικητική ομάδα, για τη στρατηγική επιλογή, την τεχνογνωσία και τη συνεχή αναβάθμιση του νοσοκομείου.

Η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης. Καλώ όλους τους πολίτες να ενημερωθούν και να στηρίξουν τη δωρεά οργάνων, ώστε κανένα πολύτιμο δώρο ζωής να μη χάνεται.

Επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

