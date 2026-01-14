Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 28,7% η Νέα Δημοκρατία – Επέστρεψε στη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,7%, με την Πλεύση Ελευθερίας να περνάει στη δεύτερη θέση με 13,6% και το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 10,3%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9%, με το ΚΚΕ να βρίσκεται στο 7,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,3%. Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι Φωνή Λογικής με 4,3% και ΜέΡΑ25 με 4,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση καταγράφει τα παρακάτω αποτελέσματα:

Παράλληλα, οι πολίτες απάντησαν για το κόμμα που ενδέχεται να δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού: