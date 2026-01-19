Δημοσκόπηση Opinion Poll: Κυρίαρχη η ΝΔ με διαφορά 16,8 μονάδων – Τι απαντούν οι πολίτες σε ενδεχόμενο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού

Προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε απόψε (19.01) στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2% με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 13,4%. Μάχη στήθος με στήθος δίνουν για την τρίτη θέση Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 30,2%

ΠΑΣΟΚ: 13,4%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 10,1%

ΚΚΕ: 8,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 4,2%

ΜέΡΑ25: 2,4%

ΝΙΚΗ: 2,1%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1,2%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,1%

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα να φτάνει το 13,6%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 24,4%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 8,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,1%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,4%

ΜέΡΑ25: 1,9 %

ΝΙΚΗ: 1,7%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 0,9%

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29%. Όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται κάτω από το όριο του 10%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 28,7% των ερωτηθέντων απαντά «Κανένας», ενώ το 9,2% επιλέγει την απάντηση «Άλλος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφει ποσοστό 8,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6,1%.

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 53,9%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της, ενώ την επιλογή «άλλο κόμμα» δηλώνει το 12,1% των συμμετεχόντων.

Τι απαντούν για ενδεχόμενα νέα κόμματα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 68,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να το ψηφίσει.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η στάση απέναντι σε ένα πιθανό κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 74,4% απαντά επίσης «καθόλου».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 54,1% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Την ίδια στιγμή, το 50,1% εκτιμά ότι ένα τέτοιο κόμμα θα επηρέαζε οριζόντια όλους τους πολιτικούς χώρους. Το 7,8% θεωρεί ότι θα επηρέαζε τη Δεξιά, το 7,6% την Κεντροαριστερά, το 6,3% την Κεντροδεξιά και το 6,2% την Αριστερά.

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης απαντούν «πολύ» σε ποσοστό 27,1% και «αρκετά» σε ποσοστό 14,6%. Από το κόμμα Νίκη, το 24% απαντά «πολύ» και το 20% «αρκετά». Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 23,7% δηλώνει «πολύ» και το 21,2% «αρκετά», ενώ από την Πλεύση Ελευθερίας το 18,5% απαντά «πολύ πιθανό» και το 22,2% «αρκετά».

Τα βασικά προβλήματα και η οικονομία

Ως σημαντικότερο πρόβλημα για τη χώρα αναδεικνύεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, με ποσοστό 51%. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 31,8%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 15%, η διαφθορά επίσης με 15% και η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 13%.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά οικονομικά, το 44,3% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα χειροτερεύσουν, ενώ το 38,5% θεωρεί ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Αγροτικές κινητοποιήσεις και κυβερνητική πολιτική

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ερώτημα αν είναι σωστός ο αποκλεισμός των εθνικών οδών για την προώθηση των αιτημάτων τους, το 53,5% απαντά «μάλλον όχι/όχι», ενώ το 42,5% δηλώνει «ναι/μάλλον ναι».

Παράλληλα, το 57% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κυβέρνηση «μάλλον δεν» ή «δεν» ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των αιτημάτων των αγροτών, ενώ το 33,7% απαντά «ναι/μάλλον ναι».

Γεωπολιτικές ανησυχίες

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η ανησυχία των πολιτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο ερώτημα για το κατά πόσο ανησυχούν από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και συγκρούσεις του τελευταίου διαστήματος, το συντριπτικό 83,8% απαντά «πολύ/αρκετά».