Δημοσκόπηση MRB: Στις 15,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για κινητοποιήσεις αγροτών και ΟΠΕΚΕΠΕ

Την διατήρηση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 11,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Νίκη: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Μάλιστα, στην αναγωγή επί του συνόλου η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα εκτοξεύεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

ΠΑΣΟΚ: 14,1%

Ελληνική Λύση: 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

ΚΚΕ: 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 7,7%

Φωνή Λογικής: 5%

ΜέΡΑ25: 3%

Νίκη: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Δίκαια χαρακτηρίζουν τα αιτήματά τους σε ποσοστό 79,9%.

Την ίδια ώρα δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% των ερωτηθέντων, ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Διαχείριση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της MRB θετικά αξιολογεί τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 16,7%, ενώ, αρνητικά το 78,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα καταλληλότερος για την πρωθυπουργία της χώρας παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 24,1% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8%.

Δημοτικότητα μελών της κυβέρνησης

Αναφορικά με την εικόνα των μελών της κυβέρνησης δημοφιλέστερος είναι ο Νίκος Δένδιας με 39,7%, ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1% και ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%.

Τσίπρας, Σαμαράς ή Καρυστιανού;

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης σχετικά με το πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% απαντά ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά σε αντίθεση με το 15,6 που δίνει θετική απάντηση.

Τέλος, σε ερώτηση αναφορικά με πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% των πολιτών απαντά θετικά και το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.