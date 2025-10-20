Δημοσκόπηση Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»
Στο 9,6% η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα
Kυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (20.10).
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5% με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να ξεπρνά τις 15 μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει μικρή πτώση στα ποσοστά της.
Αναλυτικά τα ποσοστά:
- ΝΔ: 26,5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,1%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 8,6%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,5%
- ΚΚΕ: 6,9%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,1%
- ΜέΡΑ25: 2,6%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2%
- ΝΙΚΗ: 1,8%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,5%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,8%
Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ σκαρφαλώνει στις 16 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%.
Αναλυτικά τα ποσοστά:
- ΝΔ: 30,5%
- ΠΑΣΟΚ: 14%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,8%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,5%
- ΚΚΕ: 8,4%
- ΣΥΡΙΖΑ: 7%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,8%
- ΜέΡΑ25: 3,2%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,6%
- ΝΙΚΗ: 2,5%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,7%
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1%
Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης
Στην ερώτηση για το ποιον πρωθυπουργό προτιμούν οι πολίτες ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 33,9%, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 24,3% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 11,3%.
Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς οι πολίτες απάντησαν:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 38,8%
- Αντώνης Σαμαράς: 13,1%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 12,7%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 7,1%
Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Αλέξης Τσίπρας: 24%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 12,8%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 12,6%
- Σωκράτης Φάμελλος: 6,6%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 6,2%
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η ακρίβεια, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση.
