Δημοσκόπηση Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»

Kυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (20.10).

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5% με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να ξεπρνά τις 15 μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει μικρή πτώση στα ποσοστά της.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

ΝΔ: 26,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 8,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,5%

ΚΚΕ: 6,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,1%

ΜέΡΑ25: 2,6%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2%

ΝΙΚΗ: 1,8%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,8%

Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ σκαρφαλώνει στις 16 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

ΝΔ: 30,5%

ΠΑΣΟΚ: 14%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,5%

ΚΚΕ: 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 7%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,2%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,6%

ΝΙΚΗ: 2,5%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,7%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1%

Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης

Στην ερώτηση για το ποιον πρωθυπουργό προτιμούν οι πολίτες ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 33,9%, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 24,3% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 11,3%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς οι πολίτες απάντησαν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 38,8%

Αντώνης Σαμαράς: 13,1%

Κυριάκος Βελόπουλος: 12,7%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 7,1%

Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Αλέξης Τσίπρας: 24%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 12,8%

Νίκος Ανδρουλάκης: 12,6%

Σωκράτης Φάμελλος: 6,6%

Γιάνης Βαρουφάκης: 6,2%

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η ακρίβεια, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση.