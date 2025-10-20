Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»

Στο 9,6% η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα

Δημοσκόπηση Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο «αγκάθι»
(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:56

Kυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (20.10).

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5% με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να ξεπρνά τις 15 μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει μικρή πτώση στα ποσοστά της.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • ΝΔ: 26,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,1%
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 8,6%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,5%
  • ΚΚΕ: 6,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2%
  • ΝΙΚΗ: 1,8%
  • ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,5%
  • ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,8%

Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ σκαρφαλώνει στις 16 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • ΝΔ: 30,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 14%
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 10,8%
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,5%
  • ΚΚΕ: 8,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 7%
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,8%
  • ΜέΡΑ25: 3,2%
  • ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2,6%
  • ΝΙΚΗ: 2,5%
  • ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1,7%
  • ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1%

Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης

Στην ερώτηση για το ποιον πρωθυπουργό προτιμούν οι πολίτες ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 33,9%, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 24,3% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 11,3%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς οι πολίτες απάντησαν:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 38,8%
  • Αντώνης Σαμαράς: 13,1%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 12,7%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 7,1%

Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αλέξης Τσίπρας: 24%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 12,8%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 12,6%
  • Σωκράτης Φάμελλος: 6,6%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 6,2%

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η ακρίβεια, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση.

