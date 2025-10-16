Διάψευση Τσιάρα μετά τις φήμες για παραίτηση – “Δεν λιγοψύχησα ποτέ”

Σε κατηγορηματική διάψευση των φημών για την δήθεν υποβολή παραίτησης προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Τσιάρας είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία δεν είχε γίνει ακόμη αποδεκτή.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσιάρα:

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν»,