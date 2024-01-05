Χαρδαλιάς: «Με 51 ξεχωριστούς μαχητές πέφτουμε στην μάχη της Αττικής»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έστειλε το δικό της μήνυμα για την δουλειά που είναι μπροστά στην «ομάδα» του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με 51 ξεχωριστούς μαχητές πέφτουμε στην μάχη της Αττικής! Ορίστηκε σήμερα η νέα ομάδα διοίκησης της νέας μας περιφερειακής αρχής για τους επόμενους 20 μήνες! Ομάδα σκληρής δουλειάς, με εμπειρία και γνώση. Σηκώνουμε μανίκια!

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 51 Περιφερειακούς μου συμβούλους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Προσωπική μου δέσμευση ότι θα τιμήσουμε στο ακέραιο το συμβόλαιο που υπογράψαμε στις 8 Οκτωβρίου με τους πολίτες της Αττικής, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ευθύνη μας είναι βαριά. Και δεν θα επιτρέψω να χάσουμε ούτε μέρα από την προσήλωσή στον κεντρικό μας στόχο. Ξεκινάμε. Για πράξεις και αποτελέσματα. Στην Αττική και για την Αττική!

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίστηκε υπό όρους – «Εμείς εκτίουμε ποινή ισόβιας κάθειρξης», δήλωσε η μητέρα της Στέενκαμπ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζάκρη για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες: «Οι βουλευτές θα μείνουν σε ξενοδοχείο που θα πληρώσει ο Κασσελάκης»