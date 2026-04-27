Αύριο (28/4) το 5ο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο – Θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Ναύπλιο πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη ο πέμπτος προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το θέμα του προσυνεδρίου του Ναυπλίου «Σύγχρονο Κράτος για όλους» και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο προσυνέδριο θα τοποθετηθούν με ομιλίες τους οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Το προσυνέδριο θα κλείσει με τη διεξαγωγή συζήτησης του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Θέρμου, ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έναν επιχειρηματία στον κλάδο της πληροφορικής.