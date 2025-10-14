Τσιάρας: Σε ετοιμότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της OLAF 

Στην υπηρεσιακή ετοιμότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τους παραγωγούς με την ολοκλήρωση της έρευνας που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών, στάθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό “ΑΝΤ1”.

«Η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών», ανέφερε ο κ. Τσιάρας διαβεβαιώνοντας πως «υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», και προσέθεσε ότι «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει έως τώρα, ο υπουργός είπε ότι «οι έλεγχοι πλέον γίνονται τόσο από τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την ΑΑΔΕ. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των πληρωμών οφείλεται στην ανάγκη να ενσωματωθούν πλήρεις έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Παλαιότερα γίνονταν μόνο δειγματοληπτικοί – τώρα γίνονται πραγματικοί».

Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι «βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε να γίνουν οι πληρωμές άμεσα, αλλά από την άλλη να παραλείπονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων».

Προσέθεσε ότι «εντός Νοεμβρίου θα δοθεί η βασική ενίσχυση» τονίζοντας ότι «οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών είναι έτοιμες να πραγματοποιηθούν».

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων εξήγησε ότι πρόκειται για «μια δύσκολη ζωονόσο με περίοδο επώασης έως και έξι μήνες», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως η πανώλη, που είχε πολύ μικρότερο χρόνο επώασης. Για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά χρειάζεται σοβαρή συνεργασία και ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους».

Ανακοίνωσε ότι έρχεται προς ψήφιση ρύθμιση για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους, τονίζοντας πως πρόκειται για «άμεση και στοχευμένη ανακούφιση των πληγέντων», και στάθηκε στο πρόγραμμα ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, η προκαταβολή του οποίου θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και το 2026 θα προχωρήσει η εξόφληση.

Τόνισε ότι εντός των επόμενων ημερών θα πιστωθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν.

Τέλος, σε ερώτηση για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει εις εκ των αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιάννης Καϊμακάκης, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «είναι άλλο να λαμβάνει κάποιος επιδότηση νόμιμα και άλλο να προσπαθεί να εξαπατήσει το σύστημα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι άνθρωπος με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και σημαντική παρουσία στην ελεύθερη αγορά», είπε και συμπλήρωσε ότι «η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε με στόχο να συγκροτηθεί ένα όργανο με διαφορετικές δεξιότητες, ώστε τα μέλη του να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους – αυτή ήταν η λογική των επιλογών μας».