Στο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» που θα προβληθεί απόψε, Τετάρτη 11 Μαρτίου, η απρόσμενη άφιξη της Αφρούλας από τα Γιάννενα φέρνει τη γνωστή αναστάτωση στο σπίτι των Τριαντάφυλλων. Η ίδια ετοιμάζεται να εγκατασταθεί για ακόμα μια φορά στη φιλόξενη εστία των «Ζουζουνέλ».

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Αφρούλα καταφθάνει ξαφνικά από τα Γιάννενα και θα φιλοξενηθεί, για ακόμη μια φορά στους Ζουζουνέλ! Είναι φανερό πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Το μυστήριο μεταφέρεται στο σπίτι των Τριαντάφυλλων, όπου όλοι έχουν συγκεντρωθεί για το καθιερωμένο τραπέζι, μαζί και η απρόσκλητη επισκέπτρια!

Δεν θα αργήσουν να μάθουν, πως η Αφρούλα έφυγε νύχτα από τα Γιάννενα, γιατί την κυνηγούσε ολόκληρο το χωριό!

Και όσο η Αφρούλα κρατά το στόμα της κλειστό και αποφεύγει κάθε εξήγηση, ο καθένας πλάθει το δικό του σενάριο, από το πιο τρομακτικό… μέχρι το πιο φαντασμαγορικό.

Ώσπου η “καταζητούμενη” σπάει και ομολογεί ότι οι συγχωριανοί της, την καταδιώκουν εξαιτίας ενός μοιραίου λάθους!

Έντρομη, η Αφρούλα αναρωτιέται ως πότε θα κρύβεται στην Αθήνα. Τότε η αστυνομία χτυπά την πόρτα των Τριαντάφυλλων και ετοιμάζεται για συλλήψεις!

Δείτε παρακάτω το trailer: