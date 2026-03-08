Survivor 2026: Η υποψηφιότητα της Μαντίσα φέρνει ένταση στους Αθηναίους – Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00

Η υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα φέρνει ένα ντόμινο εξελίξεων στην ομάδα των Αθηναίων, το οποίο θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν μία νέα Survivor στην ομάδα τους, δεν κατάφεραν όμως να συνεχίσουν το σερί των νικών τους. Η διπλή ψήφος που χάρισε η Βασιλική Μουντή, φεύγοντας, στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο μπορεί να μεγάλωσε τη διαφορά στο αποτέλεσμα, ωστόσο ήταν αρκετοί οι παίκτες της Κόκκινης ομάδας που επέλεξαν τη Μαντίσα ως πρώτη υποψήφια.

Η επόμενη μέρα βρίσκει την καλύβα των Αθηναίων σε μεγάλη αναστάτωση. Η Μαντίσα ρίχνει ευθύνες σε όλους, την ώρα που τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της προσπαθούν να της εξηγήσουν και να την ηρεμήσουν.

Οι Επαρχιώτες, που πέρασαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα με ήττες και εντάσεις, απολαμβάνουν τη διάσπαση που βλέπουν στους αντιπάλους τους. Η πρώτη τους νίκη σε αγώνισμα ασυλίας τόνωσε το ηθικό τους. Τώρα, θα πρέπει να δείξουν την ίδια δυναμική στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, αν θέλουν να συνεχίσουν να είναι θεατές στο Συμβούλιο του νησιού.

Ο αγώνας της δεύτερης ασυλίας φέρνει ένα απρόσμενο αποτέλεσμα! Στο Συμβούλιο του νησιού η ένταση στην Κόκκινη ομάδα συνεχίζεται δείχνοντας το μέγεθος της διάσπασης. Ποιο άτομο θα επιλέξει η ηττημένη ομάδα για δεύτερη υποψηφιότητα της εβδομάδας; Ποιες εκπλήξεις μπορεί να κρύβει η ψηφοφορία;