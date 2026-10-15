Στάθης Σχίζας για Γιώργο Λιάγκα: “Μου περνάει τελείως αδιάφορος, δεν πάω ούτε νεκρός στην εκπομπή του”

Ο Στάθης Σχίζας επέστρεψε στην κόντρα που είχε ξεσπάσει με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή τη δήλωσή του για τον Σταύρο Φλώρο. Μιλώντας στην εκπομπή “Happy Day” και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο πρώην νικητής του Survivor σχολίασε ξανά την επίμαχη ατάκα «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε οδηγήσει τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 σε σκληρές τοποθετήσεις εναντίον του μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

“Θεωρώ ότι αν είναι η δήλωσή μου απαράδεκτη μία φορά, σίγουρα όμως η δήλωση η δικιά του είναι ακόμα χειρότερη. Και είναι, τι να πω τώρα… Είναι αστείο το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και για όποια συγγνώμη και για όποιο λόγο να δικαιολογούνται, πόσο μάλλον από έμπειρους παρουσιαστές. Αλλά σαν Στάθης αν με ρωτάς, μου περνάει τελείως αδιάφορο και αδιάφορος”, είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

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“Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Πας καλά; Για να μην πω τίποτα άλλο. Ούτε ούτε απ’ έξω. Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ. Να είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας. Φυσικά και δεν το εννοούσα για τον Σταύρο Φλώρο. Είναι κάποιοι παίκτες του παιχνιδιού οι οποίοι άμα τους πούνε έλα αύριο στο παιχνίδι, θα πάνε τρέχοντας. Δεν έχω καμία επικοινωνία με το παιδί. Του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είχα λόγο να απολογηθώ για κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Πιο πολύ νομίζω ντόρος έγινε με τον συγκεκριμένο κύριο παρά με το κομμάτι αυτό”, είπε κλείνοντας ο Στάθης Σχίζας.