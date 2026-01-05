Μαραγκουδάκη για την απώλεια του Παπαδάκη: «Ήταν σοκ για μένα χθες – Δεν το περιμέναμε»

Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Live You», εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η διευθύντρια περιεχομένου του ΣΚΑΪ περιέγραψε την είδηση ως ένα τεράστιο σοκ που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει.

Μιλώντας στη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, τόνισε το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει ο δημοσιογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Παπαδάκης: «Μου λείπει η δουλειά, δεν μπορώ να κάθομαι» – Τι δήλωνε 2 μήνες πριν τον θάνατό του

«Ήταν σοκ για μένα χθες το απόγευμα, άνοιξα την τηλεόραση κι έπεσα πάνω στην είδηση. Στην αρχή δεν το πίστεψα, μου φάνηκε ψέμα. Τελικά, μας την έσκασε ο Γιώργος και μας την έσκασε και νωρίς και εκεί που δεν το περιμέναμε», είπε αρχικά η Άλκηστις Μαραγκουδάκη.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πέρασα 17 χρόνια στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη. Όταν ξεκινήσαμε, τα γραφεία μας ήταν δίπλα δίπλα, περάσαμε πολύ ωραία. Ο Γιώργος αγαπούσε πολύ το μέσο, την ενημέρωση, ήταν πολυεργαλείο. Η ενημέρωση ήταν ο μεγάλος του έρωτας».

«Τέλος εποχής! Νομίζω ότι αυτό μου θυμίζει τα πρώτα χρόνια της αθωότητας της τηλεόρασης», δήλωσε κλείνοντας η Άλκηστις Μαραγκουδάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: