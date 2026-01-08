Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 13 κιλά στον 6o μήνα της εγκυμοσύνης μου – Οι γιατροί με αγχώνουν»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει με ανυπομονησία το πρώτο της παιδί. Η παρουσιάστρια βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και απολαμβάνει αυτή την ευτυχισμένη διαδρομή έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το πρωί της Πέμπτης (8/1), μέσα από τον αέρα της εκπομπής της, η ίδια προχώρησε σε προσωπικές εξομολογήσεις για τις αλλαγές που βιώνει το σώμα της. Αποκάλυψε μάλιστα πως μέχρι στιγμής έχει πάρει 13 κιλά, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τις υποδείξεις των γιατρών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν για εμένα προσωπικά μια ιδιαίτερη και πολύ όμορφη χρονιά»

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη της Κέλλυς Κελεκίδου, η οποία μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από τη δική της εγκυμοσύνη και δήλωσε ότι εκείνη την περίοδο είχε πάρει 35 κιλά.

«Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57 απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: