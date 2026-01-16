Γιώργος Λιάγκας: Αυτό είναι το πασίγνωστο πρόσωπο που θα προστεθεί στην ομάδα του «Πρωινού»

Σε τροχιά ανανεώσεων μπαίνει η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του παρουσιαστή το πρωί της Παρασκευής (16/1). Ο Γιώργος Λιάγκας προανήγγειλε την είσοδο ενός νέου συνεργάτη στο «Πρωινό», κρατώντας ωστόσο κλειστά τα χαρτιά του για την ταυτότητά του.

Το παρασκήνιο και το όνομα-έκπληξη

Την αποκάλυψη για το πρόσωπο που φαίνεται να «κλειδώνει» στην ομάδα έκανε η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία». Παρά τις αρχικές φήμες που ήθελαν τον Γιάννη Πουλόπουλο να επιστρέφει στο πάνελ, το ρεπορτάζ της Άννας Ζηρδέλη και της Ναταλίας Ανδρικοπούλου έδωσε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Η on air ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους συνεργάτες του – «Έρχεται νέο μέλος»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα προσθήκη αφορά σε άνδρα με μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση.

Η παρουσία του δεν θα είναι καθημερινή, αλλά θα εμφανίζεται τρεις φορές την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που θα ενισχύει το δημοσιογραφικό περιεχόμενο της εκπομπής, συμβαδίζοντας απόλυτα με το ύφος που έχει διαμορφώσει ο Γιώργος Λιάγκας.

Όλα δείχνουν πως ο «εκλεκτός» του ΑΝΤ1 είναι ο Τέρενς Κουίκ. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής φαίνεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται οι πηγές του ρεπορτάζ, σηματοδοτώντας μια ισχυρή ενίσχυση για την εκπομπή σε επίπεδο εμπειρίας και εγκυρότητας.

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, πρόκειται για μια κίνηση που θα συζητηθεί έντονα, καθώς ο Τέρενς Κουίκ διαθέτει ένα από τα πιο «βαριά» βιογραφικά στον χώρο της ενημέρωσης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο στο 44:05′: