Βιν Ντίζελ: Αποκαλύπτει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει ρόλο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του «Fast & Furious» μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση ενός από τα μεγαλύτερα είδωλα του αθλητισμού στον κόσμο. Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, Βιν Ντίζελ έχει συμπεριλάβει στο σενάριο έναν ρόλο για τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος και στο παρελθόν έχει φέρει αστέρες ταινιών δράσης και εκπληκτικές παγκόσμιες προσωπικότητες στην κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» αξιοποιεί τη σχέση του με τον ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει πέντε φορές τη Χρυσή Μπάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Βιν Ντίζελ: Αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης από την πρώην βοηθό του

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει περιορισμένη εμπειρία στην υποκριτική, όπως η παγκόσμια φήμη και η γεμάτη αδρεναλίνη περσόνα του ευθυγραμμίζονται τέλεια με του franchise για θέαμα και διεθνή απήχηση», αναφέρουν δημοσιεύματα.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βιν Ντίζελ δημοσίευσε φωτογραφία με τον Ρονάλντο με τη λεζάντα: «Όλοι ρωτούσαν, αν θα ήταν στη μυθολογία του Fast… Πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινός. Γράψαμε έναν ρόλο γι’ αυτόν…».

Η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς κυκλοφόρησε το 2001 και η 12η και τελευταία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ είπε «το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος». «Είναι ένας εορτασμός της απίστευτης οικογένειας που έχουμε χτίσει μαζί» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ