Τομ Χόλαντ: Στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»

Το χρονικό ενός ατυχήματος στα γυρίσματα της νέας ταινίας “Spider-Man: Brand New Day” φέρνει τον πρωταγωνιστή της, Τομ Χόλαντ, στο νοσοκομείο. Ο 29χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ εκτελούσε ένα δύσκολο ακροβατικό, αναγκάζοντας την παραγωγή να διακόψει τα γυρίσματα για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα, το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (19/9) στα Leavesden Studios στο Γουότφορντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χόλαντ φέρεται να υπέστη ελαφρά διάσειση μετά από πτώση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και φροντίδα.

Πηγές κοντά στην παραγωγή ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα προληπτικό διάλειμμα, και ο ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει στα γυρίσματα μέσα σε λίγες μέρες.

Εκπρόσωπος της East of England Ambulance Service επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας: «Λάβαμε μια κλήση στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παραλάβουμε έναν ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό στα Leavesden Studios στο Γουότφορντ. Το ασθενοφόρο εστάλη στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα».

Αν και ο Τομ Χόλαντ συνήθως εκτελεί πολλά από τα ακροβατικά του, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας τραυματισμός απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη. Προς το παρόν, η κατάσταση της υγείας του παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η παραγωγή της ταινίας έχει διακοπεί για την ασφάλεια όλων των συντελεστών.

Η ταινία “Spider-Man: Brand New Day” θα είναι η τέταρτη φορά που ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον διάσημο σούπερ ήρωα, με την κυκλοφορία της να έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2026.