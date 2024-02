Η Τάνια Μπρεάζου έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό μέσα από το “X Factor” και παρά το νεαρό της ηλικίας της, κατάφερε να αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, να εντυπωσιάσει το τηλεοπτικό κοινό και να αφήσει το “στίγμα” της.

Η 25χρονη τραγουδίστρια που αυτή τη σεζόν την απολαμβάνουμε στο Just the 2 of Us μαζί με τον Γιώργο Αμούτζα, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα βιντεάκια στα οποία τραγουδάει.

Μία από τις μεγάλες σταρ του παγκόσμιου μουσικού πενταγράμμου, τις οποίες των οποίων επιλέγει συχνά να ερμηνεύει η Τάνια Μπρεάζου, δεν είναι άλλη από την Σελίν Ντιόν.

Πρόσφατα η νεαρή τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και ένα βίντεο στο οποίο την ακούμε να ερμηνεύει το The power of love, με τα σχόλια κάτω από το βίντεο να είναι άκρως θετικά.

Διαβάστε επίσης: Τάνια Μπρεάζου – Το βιογραφικό της τραγουδίστριας που “μαγεύει” με τη φωνή της

Αυτή βέβαια δεν ήταν η πρώτη φόρα που η Τάνια Μπρεάζου τραγούδησε Σελίν Ντιόν, καθώς το 2021 είχε συμμετέχει στο All Star Your Face Sounds Familiar.

Με την συγκινητική ερμηνεία της ως Σελίν Ντιόν είχε φτάσει στην πρώτη θέση και είχε αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Χαρακτήρισε ως διασκεδαστική μια ταινία που δείχνει βιασμό στα βραβεία BAFTA

Η σκληρή απάντηση του ΣΚΑΙ στον Αντώνη Κανάκη για το σχόλιο περί ”δικαιοσύνης”