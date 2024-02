Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των Βραβείων Bafta 2024 χωρίς την Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη εμφάνισή του μετά τη διάγνωση του Βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ με τέσσερις γυναίκες ηθοποιούς, υποψήφιες για το βραβείο του ανερχόμενου αστέρα.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral εξαιτίας ενός σοβαρού λάθους που έκανε ο ίδιος ο πρίγκιπας, κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, όταν πλησίασε την πρωταγωνίστρια της ταινίας, Mia McKenna Bruce, η οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA για την ταινία How to Have Sex, της είπε ότι η ταινία “φαίνεται να έχει πολύ πλάκα“.

Ωστόσο, αυτό που δε γνώριζε πριν κάνει αυτή του την δήλωσή, ήταν ότι η ηρωίδα που υποδύεται η Mia McKenna Bruce στην ταινία, πρόκειται για μία γυναίκα που βιάστηκε.

Prince William met the winners of the BAFTA Film Awards after he attended the ceremony alone following his wife Kate’s recent surgery https://t.co/KgzorQqa2u pic.twitter.com/JiQqunqRXK