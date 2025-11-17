Ράιαν Κούγκλερ: Επιστρέφει στη Marvel για το «Black Panther 3»
Τέλος στις φήμες
Παρά την μεγάλη επιτυχία της πρόσφατης κινηματογραφικής του δουλειάς με τίτλο «Sinners», με την οποία εξασφάλισε λευκή επιταγή για να επιλέξει σχεδόν οποιοδήποτε κινηματογραφικό πρότζεκτ με απεριόριστο προϋπολογισμό, ο διάσημος σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ, αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες του σύμπαντος της Marvel.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος επιβεβαίωσε στο Deadline ότι η τρίτη ταινία «Black Panther» είναι το επόμενο καλλιτεχνικό του βήμα, τερματίζοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν για μήνες. «Είμαστε βαθιά μέσα σε αυτό. Είναι το επόμενο. Ναι, είναι η επόμενη ταινία», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το World of Reel τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027 ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας φέρεται να έχει ήδη κλειδώσει για τον Φεβρουάριο του 2028.
Τον Νοέμβριο του 2024, ο θρυλικός Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην επερχόμενη ταινία «Black Panther». Κατά τη διάρκεια συνέντευξής στην Αυστραλία, όπου προωθούσε το «Gladiator II», αποκάλυψε ότι ο Ράιαν Κούγκλερ «γράφει έναν ρόλο για μένα».
Σημειώνεται ότι το «Black Panther: Wakanda Forever» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και, αν και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έσοδα του πρώτου φιλμ (2018), παραμένει η ταινία του MCU με τις υψηλότερες εισπράξεις των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας αποφέρει 859 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Επιπλέον ο διάσημος σκηνοθέτης φέρεται να ετοιμάζει το reboot της θρυλικής σειράς «The X-Files» για λογαριασμό της 20th Century, όπου πιθανότατα να κάνει πρεμιέρα στο Disney+.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις