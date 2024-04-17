Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί θα πληρώσει 1 εκατομμύριο στο Δημόσιο – Τι συνέβη

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια στο Δημόσιο, έπειτα από δικαστική του διαμάχη με το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, αφότου έφυγε από την χώρα μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ υποβαθμίστηκε και η αστυνομική προστασία του, γεγονός το οποίο τον οδήγησε σε δίκη, ενώ τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο δικαστής τελικά δεν έκανε δεκτό το αίτημά του το οποίο ήταν να μειωθεί κατά 50% το ποσό που καλείται να πληρώσει κι έτσι απορρίφθηκε την Δευτέρα. Πλέον, ο πρίγκιπας Χάρι δεν μπορεί να κινηθεί με κανέναν τρόπο κατά της απόφασης, παρά μόνο να προσφύγει στο Εφετείο.

Ο πρίγκιπας Χάρι μετά από το Megxit και την αποστασιοποίησή του από τους συγγενείς του, είχε ενστάσεις όσον αφορά το γεγονός ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, σε εκείνον, την σύζυγό του και τα παιδιά τους δεν παρέχονταν ο ίδιος βαθμός προστασίας. Μάλιστα, στην προσπάθεια του να πετύχει τον σκοπό του, είχε πει ότι φοβάται για τον ίδιο και την οικογένειά του, συγκρίνοντας μάλιστα το τραγικό δυστύχημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997 όταν την κυνηγούσαν οι παπαράτσι.

Αυτή η απόφαση φαίνεται ότι αποτελεί άλλο ένα πλήγμα για εκείνον και την Μέγκαν Μαρκλ, ενώ οι σχέσεις με την βασιλική οικογένεια φαίνεται να οξύνονται ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, ο πρίγκιπας Χάρι πριν από κάθε του επίσκεψη οφείλει να ενημερώνει ένα πριν για την άφιξή του, ενώ σύμφωνα με διάφορες πηγές από το δικό του περιβάλλον εάν δεν έχει την προστασία που επιθυμεί, δεν πρόκειται να επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του.

