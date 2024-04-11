Βασιλιάς Κάρολος – Οι επόμενες κινήσεις του για επανένωση με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ

Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει αποστασιοποιηθεί αρκετά από τον δεύτερο γιο του, Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, όπως επίσης κι από τα εγγόνια του. Παρόλο που πλέον έχουν αρχίσει όλοι να συνηθίζουν σε αυτή την ιδέα και να το θεωρούν κάτι το φυσιολογικό, στην πραγματικότητα είναι ένα γεγονός που θλίβει ιδιαίτερα τον 75χρονο μονάρχη.

Η πικρία του βασιλιά

Τόσο η Καμίλα όσο και ο βασιλιάς Κάρολος ήθελαν πάντα να είναι ενωμένη η βασιλική οικογένεια και το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του Χάρι, κάθε άλλο παρά χαρά τους φέρνει. Παράλληλα, ο 75χρονος μονάρχης έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση καθώς δεν έχει δει καν πολλές φορές τα 2 εγγόνια του και παιδιά του μικρότερου γιου του και της Μέγκαν Μαρκλ.

Οι επόμενες κινήσεις του

Σύμφωνα με το Page Six ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί να έρθει ξανά κοντά με τον γιο και την νύφη του, καθώς επίσης και με τα εγγόνια του. Ο ίδιος, από όταν αρρώστησε έχει γίνει ιδιαίτερα συναισθηματικός κι επιθυμεί όσο ποτέ άλλοτε η βασιλική οικογένεια να είναι ενωμένη. Το πιθανότερο σενάριο είναι να καλέσει το ζευγάρι το ερχόμενο Καλοκαίρι στο Balmoral, στη Σκωτία.

Χαρακτηριστικά πηγή αναφέρει: “Μπορώ να δω τον βασιλιά Κάρολο να θέλει απεγνωσμένα να δει τα εγγόνια του και να τείνει αυτό το κλαδί ελιάς στη Μέγκαν και τον Χάρι. Μπορεί να έχει αποφασίσει ότι η ζωή είναι απλά πολύ σύντομη. Το Balmoral είναι πραγματικά το τέλειο, ξεκούραστο μέρος για μια επανένωση. Αν όντως απευθύνει πρόσκληση, τότε ο Χάρι και η Μέγκαν θα πρέπει σίγουρα να συμφωνήσουν στην επίσκεψη“.

