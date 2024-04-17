Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στην Κεραμέως για τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
Τι ρωτούν την υπουργό Εσωτερικών
Ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως για τα θέματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατέθεσαν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η μη δημοσιοποίηση των θεμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της διαφάνειας», αναφέρουν, σε ερώτησή τους προς την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Στην ερώτηση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πέλλας Θεοδώρας Τζάκρη, σημειώνεται ότι με το άρθρο 46 του νόμου 5099/2024 εισήχθη μία πρωτοφανής για τα δεδομένα των γραπτών διαγωνισμών διάταξη που αφορά στην απαγόρευση δημοσιοποίησης των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.
Η εν λόγω διάταξη συνιστά παραβίαση της αρχής της διαφάνειας με αποτέλεσμα η βαθμολογία των υποψηφίων να μη μπορεί να ελεγχθεί ούτε από τους υποψήφιους ούτε από την επιστημονική κοινότητα, αφού δεν θα μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα των θεμάτων και των απαντήσεων, όπως υπογραμμίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Συγκεκριμένα, ρωτούν την υπουργό Εσωτερικών:
– Πώς εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
– Ποιον εξυπηρετεί αυτή η «άνευ προηγουμένου» μυστικότητα.
– Ποιος θέτει αυτές τις ερωτήσεις.
– Πώς διασφαλίζονται οι υποψήφιοι.
– Αν προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω διάταξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του ν. 4765/2021 που αποσκοπεί στην επιλογή του «καταλληλότερου» υποψηφίου μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Πάσχα: Ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 25/4 το εορταστικό ωράριο -Ποια Κυριακή θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις