Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στην Κεραμέως για τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως για τα θέματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατέθεσαν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η μη δημοσιοποίηση των θεμάτων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της διαφάνειας», αναφέρουν, σε ερώτησή τους προς την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πέλλας Θεοδώρας Τζάκρη, σημειώνεται ότι με το άρθρο 46 του νόμου 5099/2024 εισήχθη μία πρωτοφανής για τα δεδομένα των γραπτών διαγωνισμών διάταξη που αφορά στην απαγόρευση δημοσιοποίησης των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Η εν λόγω διάταξη συνιστά παραβίαση της αρχής της διαφάνειας με αποτέλεσμα η βαθμολογία των υποψηφίων να μη μπορεί να ελεγχθεί ούτε από τους υποψήφιους ούτε από την επιστημονική κοινότητα, αφού δεν θα μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα των θεμάτων και των απαντήσεων, όπως υπογραμμίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ρωτούν την υπουργό Εσωτερικών:

– Πώς εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

– Ποιον εξυπηρετεί αυτή η «άνευ προηγουμένου» μυστικότητα.

– Ποιος θέτει αυτές τις ερωτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Πώς διασφαλίζονται οι υποψήφιοι.

– Αν προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω διάταξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του ν. 4765/2021 που αποσκοπεί στην επιλογή του «καταλληλότερου» υποψηφίου μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα: Ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 25/4 το εορταστικό ωράριο -Ποια Κυριακή θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά