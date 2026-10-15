Πέτρος Κόκκαλης για Δήμητρα Ματσούκα: “Ομολογώ ότι δεν έβλεπα θέατρο πριν τη γνωρίσω, είναι ταλαντούχα”

Ο Πέτρος Κόκκαλης έδωσε το “παρών” στο πλευρό της Δήμητρας Ματσούκα, στην έναρξη των παραστάσεων του έργου “Να ζει κανείς ή να μη ζει”, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στη σύζυγό του. Σε δηλώσεις που έκανε στον Ηλία Σκουλά, και στην εκπομπή “Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα”, μίλησε με τρυφερότητα και χιούμορ για την ηθοποιό, αποκαλύπτοντας πως ένας από τους λόγους που επιλέγει να βρίσκεται στο κοινό είναι η χαρά που παίρνει βλέποντάς την να ερμηνεύει επί σκηνής.

Χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κόκκαλης είπε: “Ε, ναι, βέβαια. Άμα δεν έρθω και εγώ, ποιος θα έρθει; Δεν θα έπρεπε; Και το κάνω άλλωστε όχι από συζυγικό καθήκον, αλλά μου αρέσει και πολύ και ως ηθοποιός, δηλαδή. Ομολογώ, δεν έβλεπα τόσο πολύ θέατρο. Η ενέργειά της, οι υποκριτικές της ικανότητες, το ταλέντο της, η παρουσία της γενικά. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος στο θέατρο. Γι’ αυτό και την αγαπάει και το κοινό”.

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Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης είναι μαζί από το 2017, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να αποφεύγουν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις. Την 1η Δεκεμβρίου 2023, το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας, με την τελετή να πραγματοποιείται σε στενό κύκλο συγγενών και φίλων. Η ηθοποιός έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγό της εκφράζοντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή της για εκείνον, ενώ ο Πέτρος Κόκκαλης βρίσκεται συχνά στο πλευρό της και τη στηρίζει πάντα.