Πέτρος Φιλιππίδης: Φανερά αδυνατισμένος σε σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας (pics)

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό ο Πέτρος Φιλιππίδης, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πρώτη του δημόσια έξοδο μετά το σοβαρό περιστατικό της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας μια «αθόρυβη» καθημερινότητα μετά την καταδικαστική απόφαση για τις απόπειρες βιασμού, φάνηκε φανερά αδυνατισμένος.

Η εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη έρχεται λίγους μήνες μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μισθωμένο διαμέρισμα της οδού Πατησίων, όπου διέμενε με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, στα μέσα του καλοκαιριού.

Ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής του βόλτας, δείχνοντας έναν άνθρωπο που συνεχίζει καθημερινότητά του μακριά από την επαγγελματική ένταση του παρελθόντος.

Η «σιωπηλή» αυτή εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη στο κέντρο της πρωτεύουσας επιβεβαιώνει ότι ο ηθοποιός παραμένει στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη ζωή του μακριά από τα media.