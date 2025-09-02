Μιχαήλ Βαρθακούρης: Ερωτευμένος ο γιος του Γιάννη Πάριου – Δείτε την εντυπωσιακή σύντροφό του

Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα που δεν κρύβεται, και ο Μιχαήλ Βαρθακούρης αποφάσισε να τον μοιραστεί με όλους. Ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια με τη σύντροφό του, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έδωσε το παρών σε εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χίου 2025, όπου πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους. Η όμορφη μελαχρινή που έχει κλέψει την καρδιά του Μιχαήλ Άγγελου είναι η Φαίη Ψύλλου, μια καρδιολόγος που εργάζεται στο νοσοκομείο της Χίου.

Η σχέση τους κρατάει περίπου ένα χρόνο, και πλέον το ζευγάρι δεν διστάζει να δείξει την ευτυχία του.

Ο Μιχαήλ Άγγελος, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία, πόζαρε επίσης με τη σύντροφό του και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουντζούρη.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Μιχαήλ Άγγελος είχε αναφέρει: «Η συμβουλή που μας έχουν δώσει οι γονείς μας, είναι να είμαστε ταπεινοί. Είναι ο πατέρας που θες να έχεις, είναι κοντά σου. Είναι ο πατέρας που χρειάζεσαι. Είναι εκεί να σε ακούσει και να σε καταλάβει».