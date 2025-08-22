Κριστιάνο Ρονάλντο: Το αστρονομικό ποσό που θα δίνει στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αν χωρίσουν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αποτελούν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια παγκοσμίως, ωστόσο η σχέση τους επισκιάζεται από την πιθανότητα ενός ενδεχόμενου χωρισμού, ο οποίος, αν συμβεί, θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, που επικαλείται το πορτογαλικό περιοδικό TV GUIA, ένα προγαμιαίο συμβόλαιο που έχει συναφθεί μεταξύ τους προβλέπει ένα αστρονομικό ποσό για τη Ροντρίγκεζ.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι δρόμοι τους χωρίσουν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στη σύντροφό του μηνιαία διατροφή που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Η συμφωνία αυτή φέρεται να θεσπίστηκε το 2017, μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, Αλάνα Μαρτίνα, και καθιστά την Τζορτζίνα οικονομικά ανεξάρτητη, ανεξάρτητα από την πορεία της σχέσης τους.

Η πολυτελής έπαυλη και τα παιδιά

Εκτός από τη μηνιαία διατροφή, το προγαμιαίο συμβόλαιο προβλέπει πως η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της πολυτελούς έπαυλης του Ρονάλντο στη Μαδρίτη, στην περιοχή Λα Φίνκα. Το ακίνητο, με επιφάνεια 950 τ.μ. μέσα σε κτήμα 4.000 τ.μ., είχε αγοραστεί από τον ποδοσφαιριστή το 2010 έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόλο που η πιθανότητα χωρισμού συζητείται έντονα, το ζευγάρι φαίνεται να έχει κάνει ένα ακόμα βήμα στη σχέση του. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους στις 11 Αυγούστου 2025, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της και γράφοντας «Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου».