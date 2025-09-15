Κωνσταντίνα Φυλακτάκη – Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάτη είναι μία από τους 22 παίκτες της Φάρμας και θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Λόγω της αγροτικής ζωής είναι σίγουρο ότι έχει “ατού” σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες της, γι αυτό και δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να προσαρμοστεί στην νέα καθημερινότητα της Φάρμας.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία και η καταγωγή της

Η καταγωγή της είναι από την Ξάνθη και συγκεκριμένα το Κουτσό, το οποίο είναι η μεγάλη της αγάπη. Όσον αφορά την ηλικία της η Κωνσταντίνα Φυλακτάτη είναι 22 ετών και αυτοχαρακτηρίζεται ως «παιδί του χωριού», αφού έχει μεγαλώσει στην φύση.

Λίγα λόγια για την ζωή της

Πρόκειται για έναν πολύ απλό άνθρωπο και προσαρμοστικό χαρακτήρα που γενικότερα θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει ως καλόβολη. Η Φάρμα δεν θα την δυσκολέψει ιδιαίτερα λόγω του ότι ο τρόπος ζωής και η καθημερινότητα που έχει ήδη δεν διαφέρουν πολύ από τις συνθήκες κι απαιτήσεις του παιχνιδιού, ενώ η αγάπη της για το ποδόσφαιρο και το μοτοκρός την κρατούν πάντα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Ως χαρακτήρας είναι αρκετά ειλικρινής και αποφεύγει σκόπιμα να μπαίνει σε διαμάχες και αντιπαραθέσεις, ενώ στην Φάρμα η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη δεν θα αφήσει τίποτα να την κάνει να παρεκκλίνει από τον στόχο της που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πολυπόθητου επάθλου.

Η συμμετοχή της στην Φάρμα

Δήλωσε συμμετοχή στην Φάρμα με σκοπό να καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή και να φύγει από το παιχνίδι νικήτρια. Πρόκειται για έναν άκρως δυναμικό χαρακτήρα που ό,τι κι αν βάλει στο μυαλό του το πετυχαίνει, γι αυτό και είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει έναν αρκετά δύσκολο αντίπαλο για τους υπόλοιπους 21 παίκτες. Γενικότερα προσαρμόζεται εύκολα, ωστόσο η συμβίωση είναι πιθανό να τον δυσκολέψει τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να βρει τα πατήματα της, καθώς 22 διαφορετικές προσωπικότητες δεν είναι εύκολο να συμβιώσουν έχοντας ο καθένας τους δικούς του ρυθμούς.